В НХЛ не видят проблемы в отказе «Миннесоты» надевать форму с ЛГБТ-символикой
«Это не проблема. Я думаю, что мы должны уважать тот факт, что не все игроки хотят принимать активное участие в акциях. Клубы должны сами решать, как лучше всего отреагировать на такие ситуации», — цитирует Беттмэна The Athletic.
Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).
Ранее сообщалось, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари» из-за Кирилла Капризова.