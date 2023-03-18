В НХЛ не видят проблемы в отказе «Миннесоты» надевать форму с ЛГБТ-символикой

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал отказ игроков «Миннесота Уайлд» использовать форму в поддержку сексуальных меньшинств во время разминки перед матчем с «Калгари Флэймз».

«Это не проблема. Я думаю, что мы должны уважать тот факт, что не все игроки хотят принимать активное участие в акциях. Клубы должны сами решать, как лучше всего отреагировать на такие ситуации», — цитирует Беттмэна The Athletic.

Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).

Ранее сообщалось, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари» из-за Кирилла Капризова.