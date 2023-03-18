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В «Урале» заявили, что горды попаданием вратаря Помазуна в состав сборной России

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вызов в сборную России по футболу голкипера екатеринбургского клуба Ильи Помазуна.

«Я рад, что он сам себя сделал. Его отец был нашим вратарём, он молодец, что пошёл к нам в аренду, а мог бы сидеть в ЦСКА и не играть. Илья — молодец, мы очень горды им, что он попал в окончательный состав сборной России», — цитирует Иванова ТАСС.

Помазун впервые попал в окончательный состав сборной России. 26-летний голкипер выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА.

Подопечные Валерия Карпина сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном и в Санкт-Петербурге 26 марта с Ираком. Тренировочный сбор стартует 19 марта в Новогорске.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов пропустит матчи сборной России по футболу из-за болезни.

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