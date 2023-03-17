Daily Record: Джеррард может возглавить «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас».

Бывший капитан «Ливерпуля» является одним из основных претендентов, поскольку, по мнению руководства клуба, его стиль игры подходит команде, сообщает Daily Record.

Джеррард был уволен с поста главного тренера «Астон Виллы» в октябре 2022 года. Он также работал с шотландским «Рейнджерс». 42-летний специалист может сменить Патрика Виейра.

«Кристал Пэлас» с 27 очками по итогам 27 туров занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Джеррард ведёт переговоры о назначении на пост тренера «Трабзонспора».





