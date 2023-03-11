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Karar: Джеррард ведёт переговоры о назначении на пост тренера «Трабзонспора»

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Бывший главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард может продолжить карьеру в Турции.
Karar: Джеррард ведёт переговоры о назначении на пост тренера «Трабзонспора»
  • Gettyimages.ru

42-летний английский специалист ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера «Трабзонспора», сообщает Karar.

Уточняется, что Джеррард прилетел в Стамбул, чтобы обсудить детали контракта с вице-президентом турецкого клуба Эртугрулом Доганом.

«Трабзонспор» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Абдуллы Авджи в начале марта. Команда с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Джеррард был уволен с поста главного тренера «Астон Виллы» в октябре 2022 года. Он также работал с шотландским «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Джеррард может стать главным тренером «Лидс Юнайтед».

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