Тренер «Миннесоты»: восстановление Капризова идёт по плану

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал о самочувствии травмированного нападающего Кирилла Капризова.

«Его восстановление идёт по плану. Ожидается, что Кирилл вернётся в строй через три-четыре недели», — цитирует тренера журналист Джо Смит в социальных сетях.

Уточняется, что 25-летний российский форвард ещё не начал тренироваться на льду.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» пропустил уже три встречи регулярного чемпионата.

Ранее тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что игрок никому не нужен.