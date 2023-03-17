Тренер «Миннесоты»: восстановление Капризова идёт по плану
- AP
«Его восстановление идёт по плану. Ожидается, что Кирилл вернётся в строй через три-четыре недели», — цитирует тренера журналист Джо Смит в социальных сетях.
Уточняется, что 25-летний российский форвард ещё не начал тренироваться на льду.
Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.
Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» пропустил уже три встречи регулярного чемпионата.
Ранее тренер «Миннесоты» после вопроса о травме Капризова пошутил, что игрок никому не нужен.