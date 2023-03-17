Фёдоров — о победе над «Локомотивом»: порадуемся до полуночи, а затем новый день

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над ярославским «Локомотивом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Матч был непростой, мы прочувствовали соперника, инициатива была на стороне «Локомотива». Но мы забили и большинство сработало. Как всегда, порадуемся до 12 часов ночи, а затем — новый день», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, хоккеисты армейской команды сыграли грамотно на своих местах.

«Забрали подборы после чужих бросков. Вратарь был на месте, ребята чётко сработали по отскокам. Гол Дыбленко? Он строго сыграл в защите, прочитал игру, подключился и удачно бросил», — заключил серебряный призёр Олимпиады.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Фёдорова. Шайбы забросили Ярослав Дыбленко (46-я минута), Павел Карнаухов (50-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу армейского клуба. Следующий матч пройдёт 19 марта.

Ранее главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.











