Месси раньше времени покинул тренировку ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и главный тренер «Пари Сен-Жермен» никак не могут найти общий язык.

Стали известны причины, по которым чемпион мира 2022 года раньше времени покинул тренировку ПСЖ. Аргентинец ушёл с занятий, потому что был разочарован тем, какие упражнения предлагал ему главный тренер Кристоф Галтье, сообщает инсайдер Damien в социальных сетях.

ПСЖ 19 марта сыграет с «Ренном». Месси в сезоне-2022/23 в 31 матче во всех турнирах забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ планируют освистать Месси на ближайшем матче из-за вылета из ЛЧ.











