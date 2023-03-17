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Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья»

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Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева продолжит выступать за итальянскую команду «Валлефолья».
Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья»
  • Gettyimages.ru

Российская волейболистка продлила контракт с клубом из Италии. Новое соглашение с 34-летней доигровщицей рассчитано на ближайший сезон, сообщает пресс-служба «Валлефольи».

Кошелева перешла в «Валлефолью» летом 2021 года из турецкого «Галатасарая». Волейболистка в составе сборной России выиграла чемпионат мира 2010 года, также дважды — чемпионат Европы (2013, 2015). С казанским «Динамо» и «Заречьем» она становилась чемпионкой России.

Ранее президент ВФВ сообщил, что сборная России по волейболу не потеряла шансы выступить на ОИ-2024.

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