Президент ВФВ: сборная России по волейболу не потеряла шансы выступить на ОИ-2024

Президент Всероссийский федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что сборная России ещё может квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Вы бежите впереди паровоза. Мы не сможем участвовать только в одном из отборов. Этих отборов несколько. Есть теоретическая возможность квалифицироваться по другим путям, так как у нас высокий рейтинг. Эти возможности для нас пока не закрыты. А кто‑то уже наверняка сказал, что мы на Олимпиаду не попали!» — цитирует Шевченко «Матч ТВ».

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в ВФВ поделились мнением о предложении Олимпийского совета Азии (OCA) принять участие в Азиатских играх.