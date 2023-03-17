МОК настроен отдать право проведения Олимпиады-2034 Солт-Лейк-Сити

Председатель Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс не исключил, что зимние Игры 2034 года могут пройти в Солт-Лейк-Сити.

«МОК ищет город, который составил бы хорошую альтернативу Солт-Лейк-Сити на проведение Олимпиады в 2030 году. Они понимают наши предпочтения, у них те же предпочтения в отношении 2034 года, что и у нас, если это окажется возможным», — цитирует Сайкса Inside the Games.

По его мнению, это увеличило бы разницу от летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, поскольку МОК стремится максимизировать доходы от соревнований.

МОК в декабре 2022 года принял решение отложить вопрос о выборе страны — хозяйки Игр-2030 года из-за изменения климата и его влияния на снежные и ледовые виды спорта.

Солт-Лейк-Сити принял Олимпиаду 2002 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.