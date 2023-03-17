Слуцкий не поддерживает отстранение арбитра Кукуляка

Российский тренер Леонид Слуцкий не поддержал отстранения арбитра Евгения Кукуляка.

«На мой взгляд, все решения по арбитрам принимаются исходя из конкретного эпизода. А то, что Кукуляк — блестящий арбитр, который очень хорошо судит и разбирается в моментах, к которому ни у кого нет внутреннего антагонизма у футболистов и тренеров, мы это почему-то не учитываем.

Сейчас будет судить юный арбитр, 100% напортачит, и его уберут, а судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку, пусть грубую... Это неправильно.

Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на эти ошибки, понятно, что, если он пять раз подряд ошибётся, вопросов нет, всё его прошлое сгорает. Считаю, что это абсолютно неправильная и нелогичная история», — сказал Слуцкий в прямом эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Во втором тайме матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Зенитом» нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ из-за низкой оценки его работы.