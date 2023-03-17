Колыванов назвал невероятным возможное поражение «Динамо» от «Акрона»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы бело-голубых в матче с «Акроном» в Кубке России по футболу.

«По уровню и потенциалу игроков команды несопоставимы. «Динамо» может проиграть, если произойдёт что-то невероятное», — цитирует Колыванова «Спорт День за Днём».

По его мнению, «Динамо» после победы над «Зенитом» испытывает эмоциональный подъём.

«У них есть ещё время более серьёзно подготовиться к кубковому поединку. Думаю, что «Динамо» вряд ли уступит «Акрону», — заключил Колыванов.

По итогам жеребьёвки 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России «Акрон» получил в соперники «Динамо», «Ростов» — «Краснодар». Матчи пройдут 4 апреля.

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