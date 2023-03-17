В «Динамо» затруднились назвать сроки восстановления Смолова от травмы
- РИА Новости
«Смолов продолжает восстановление после мышечной травмы», — цитирует представителя пресс-службы клуба ТАСС.
Нападающий пропустил матч чемпионата России по футболу с «Краснодаром» (1:3) и игру Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4).
Бело-голубые по итогам 19 туров с 32 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Смолов отказался от съёмок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».