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В «Динамо» затруднились назвать сроки восстановления Смолова от травмы

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В московском «Динамо» рассказали о ходе восстановления Фёдора Смолова от травмы.
В «Динамо» затруднились назвать сроки восстановления Смолова от травмы
  • РИА Новости

«Смолов продолжает восстановление после мышечной травмы», — цитирует представителя пресс-службы клуба ТАСС.

Нападающий пропустил матч чемпионата России по футболу с «Краснодаром» (1:3) и игру Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4).

Бело-голубые по итогам 19 туров с 32 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Смолов отказался от съёмок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».

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