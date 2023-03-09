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Смолов отказался от съёмок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов отказался от съёмок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».
Смолов отказался от съёмок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, Смолова звали на пробы для съёмок. Ему пришло приглашение исполнить в сериале роль главного героя, но футболист отклонил предложение.

В текущем сезоне Смолов провёл 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.

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