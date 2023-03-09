Нападающий «Динамо» Федор Смолов отказался от съёмок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, Смолова звали на пробы для съёмок. Ему пришло приглашение исполнить в сериале роль главного героя, но футболист отклонил предложение.

В текущем сезоне Смолов провёл 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.