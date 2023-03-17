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Быстров не считает потерей переход Тикнизяна в сборную Армении

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение защитника столичного «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении по футболу.
Быстров не считает потерей переход Тикнизяна в сборную Армении
  • РИА Новости

«Тикнизян выбрал сборную Армении? Выбрал и выбрал. Его право. Он понимает, что у него не будет шанса заиграть в сборной России. Это не та потеря, о которой нужно говорить», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

Ранее Дмитрий Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении.

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