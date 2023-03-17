Быстров не считает потерей переход Тикнизяна в сборную Армении
- РИА Новости
«Тикнизян выбрал сборную Армении? Выбрал и выбрал. Его право. Он понимает, что у него не будет шанса заиграть в сборной России. Это не та потеря, о которой нужно говорить», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.
Ранее Дмитрий Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении.