Быстров не считает потерей переход Тикнизяна в сборную Армении

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение защитника столичного «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении по футболу.

«Тикнизян выбрал сборную Армении? Выбрал и выбрал. Его право. Он понимает, что у него не будет шанса заиграть в сборной России. Это не та потеря, о которой нужно говорить», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

Ранее Дмитрий Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении.