Игнатьев уверен, что Головин и Миранчук должны помочь сборной в матчах с Ираном и Ираком

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о мартовских матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.

«Естественно, Головин и Миранчук должны помочь национальной команде в матчах с Ираном и Ираком. Они играют на уровне, который выше по сравнению с уровнем российского футбола», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

По его словам, хорошие зарубежные клубы приглашают к себе серьёзных футболистов, коими и являются Головин и Миранчук.

«Они играют на таком уровне, где каждый матч является экзаменом и тестом на готовность. И эти футболисты соответствуют этому уровню», — заключил Игнатьев.

Миранчук в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Торино» забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В активе Головина шесть голов и семь голевых пасов в 37 встречах за «Монако».

Тренерский штаб сборной России 17 марта включил Миранчука и Головина в окончательный состав команды на тренировочный сбор, который стартует 19 марта в Новогорске.

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