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Владелец «Акрона» — о жеребьёвке Кубка России: «Динамо» самый сильный соперник из всех вариантов

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Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался об итогах жеребьёвки первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России.
Владелец «Акрона» — о жеребьёвке Кубка России: «Динамо» самый сильный соперник из всех вариантов
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«Общее мнение всех в клубе было таково: после «Локомотива» неважно, с кем будет следующий матч. В турнире остались действительно лучшие.

«Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов в «Пути регионов». Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка, причем в последние 20 минут динамовцы очень прибавили. Да и в целом эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая», — приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

По результатам жеребьёвки «Динамо» сыграет с «Акроном», а «Краснодар» встретится с «Ростовом».

Все игры на этом этапе пройдут в один матч без дополнительного времени. В случае ничьей — пенальти. Проигравший покинет чемпионат, а победитель выйдет во второй этап полуфинала, где сыграет с проигравшими полуфиналистами «Пути РПЛ».

Матчи запланированы на 4—6 апреля.

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