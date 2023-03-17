Кавазашвили восхищается работой Абаскаля в «Спартаке»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичной команды.

«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

По его мнению, в отличии от «Зенита» Абаскаль привлекает воспитанников «Спартака», а не Малкома, Клаудиньо и Барриоса.

«Убери их оттуда — и всё, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», — заключил Кавазашвили.

«Зенит» по итогам 19 туров с 48 очками лидирует в чемпионате России. «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Кавазашвили заявил, что Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России.