Вяльбе рассчитывает на участие Ступак в спринте на лыжном чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном участии Юлии Ступак в спринте в рамках чемпионата России.

«Юлия готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму. Сезон у неё получился очень рваный, поэтому тяжело прогнозировать её результаты», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Чемпионат состоится с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области. Перед началом текущего сезона Ступак, тренировавшаяся у немецкого специалиста Маркуса Крамера, перешла в группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Ранее сообщалось, как Ступак высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.