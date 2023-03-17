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Вяльбе рассчитывает на участие Ступак в спринте на лыжном чемпионате России

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном участии Юлии Ступак в спринте в рамках чемпионата России.
Вяльбе рассчитывает на участие Ступак в спринте на лыжном чемпионате России
  • РИА Новости

«Юлия готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму. Сезон у неё получился очень рваный, поэтому тяжело прогнозировать её результаты», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ»

Чемпионат состоится с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области. Перед началом текущего сезона Ступак, тренировавшаяся у немецкого специалиста Маркуса Крамера, перешла в группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Ранее сообщалось, как Ступак высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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