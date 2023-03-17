Ферстаппен стал лучшим в первой сессии свободных заездов гран-при Саудовской Аравии
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Лучшее время нидерландца на круге на трассе в Джидде составило 1 минуту 29,617 секунды.
Второе время продемонстрировал его мексиканский партнёр Серхио Перес (+0,483). Третье — испанец Фернандо Алонсо из Astom Martin (+0,698).
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за Mersedes, пришёл шестым (+1,170).
Вторая сессия свободных заездов пройдёт 17 марта в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон задумался об уходе из команды.