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Ферстаппен стал лучшим в первой сессии свободных заездов гран-при Саудовской Аравии

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Действующий чемпион мира нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в первой практике в рамках второго этапа «Формулы‑1» — Гран‑при Саудовской Аравии.
Ферстаппен стал лучшим в первой сессии свободных заездов гран-при Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

Лучшее время нидерландца на круге на трассе в Джидде составило 1 минуту 29,617 секунды.

Второе время продемонстрировал его мексиканский партнёр Серхио Перес  (+0,483). Третье — испанец Фернандо Алонсо из Astom Martin (+0,698).

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за Mersedes, пришёл шестым (+1,170).

Вторая сессия свободных заездов пройдёт 17 марта в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон задумался об уходе из команды.

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