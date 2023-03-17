Milliyet: сломавшего нос футболисту «Фиорентины» болельщика арестовали

Полиция Турции арестовала болельщика турецкого «Сивасспора», сломавшего нос футболисту итальянской «Фиорентины» Алессандро Бьянко.

В своих показаниях фанаты заявили, что выбежали на поле на мгновение в последние минуты матча, разозлившись из-за счёта, сообщает Milliyet.

«Фиорентина» разгромила в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА турецкий «Сивасспор». «Фиалки» победили со счётом 4:1 и вышли в четвертьфинальную стадию турнира. После одного из голов болельщик ударил по лицу Бьянко, у игрока пошла кровь.

Ранее тренер «Фиорентины» сообщил, что фанат сломал нос Бьянко во время матча с «Сивасспором».