Семак: ЦСКА — один из лидеров российского футбола

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Чем опасен нынешний ЦСКА? Контратаками. Против нас многие так играют — стараются переходить в быстрые контратаки после потери мяча. Плюс команда неплохо обороняется, после нас они на втором месте по количеству допущенных моментов у своих ворот. Это крепкая команда, которая хорошо обороняется, очень хорошо убегает в быстрые атаки, да и уровень исполнителей у них тоже очень высокий. ЦСКА — один из лидеров российского футбола, поэтому матч будет интересным», — приводит слова тренера официальный сайт петербургского клуба.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало — в 19:30.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Иван Сергеев не работают в общей группе петербургской команды перед матчем 20‑го тура РПЛ с московским ЦСКА.