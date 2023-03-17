Источник: мексиканский полузащитник Фульгенсио вошёл в сферу интересов «Спартака»

«Спартак» заинтересован в мексиканском полузащитнике «Тигреса» Раймундо Фульгенсио.

Об этом сообщает инсайдер Кери Руис в социальных сетях.

По информации источника, интерес к игроку также проявляет ещё один российский клуб.

Отмечается, что заинтересованные клубы готовы приобрести футболиста за €3 млн.

Фульгенсио выступает за «Тигрес» с 2020 года. Всего за команду он сыграл в 62 матчах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее итальянский журналист Массимо Франки оценил игру форварда Кейта Бальде в составе московского «Спартака».