Итальянский журналист — об игре Бальде в «Спартаке»: его уровень давно начал снижаться
«Уровень Бальде давно начал снижаться. Его профессиональную карьеру нельзя назвать блестящей, даже при том, что он выиграл Кубок африканских наций со сборной Сенегала. Там Кейта выступал в качестве простого резервного игрока», — цитирует Франки «РБ Спорт».
Он напомнил, что Бальде после четырех довольно хороших лет в «Лацио» каждый сезон менял команду. Сначала перешел в «Монако», потом были «Интер», «Сампдория», «Кальяри», с которым Кейта вылетел в Серию B.
Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Ранее Франко Камоцци считает, что у Гильермо Абаскаля есть причина не ставить Бальде в стартовый состав.