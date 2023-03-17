Итальянский журналист — об игре Бальде в «Спартаке»: его уровень давно начал снижаться

Итальянский журналист Массимо Франки оценил игру форварда Кейта Бальде в составе московского «Спартака».

«Уровень Бальде давно начал снижаться. Его профессиональную карьеру нельзя назвать блестящей, даже при том, что он выиграл Кубок африканских наций со сборной Сенегала. Там Кейта выступал в качестве простого резервного игрока», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Он напомнил, что Бальде после четырех довольно хороших лет в «Лацио» каждый сезон менял команду. Сначала перешел в «Монако», потом были «Интер», «Сампдория», «Кальяри», с которым Кейта вылетел в Серию B.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Франко Камоцци считает, что у Гильермо Абаскаля есть причина не ставить Бальде в стартовый состав.