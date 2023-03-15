Камоцци считает, что у Абаскаля есть причина не ставить Бальде в стартовый состав

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что нападающий Кейта Бальде не выходит на поле из-за дисциплинарного наказания от Гильермо Абаскаля.

«Раньше Бальде был сильным игроком, но сейчас... Наверняка у Абаскаля есть причина, по которой он не ставит его. Ни один тренер не будет вредить себе. Но я не знаю всей ситуации, чтобы делать какие-то выводы», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

По информации Metaratings, Абаскаль наказал игрока за то, что он не демонстрирует должного отношения к тренировкам. Его наказание имеет дисциплинарный характер.

Напомним, что Бальде в нынешнем сезоне провёл три матча за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

Ранее агент Бальде призвал не верить новостям об отсутствии игрока в составе из-за дисциплинарного наказания.