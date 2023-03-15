Агент Бальде призвал не верить новостям об отсутствии игрока в составе из-за дисциплинарного наказания

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал информацию о том, что его клиент не выходит на поле из-за дисциплинарного наказания от Гильермо Абаскаля.

«Это фейки. Не верьте этим новостям. Есть ли конкретная причина, почему Бальде не выходит в матчах? Это не то, о чём можно говорить с прессой. Никаких проблем нет», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По информации Metaratings, Абаскаль наказал игрока за то, что он не демонстрирует должного отношения к тренировкам. Его наказание имеет дисциплинарный характер.

Напомним, что Бальде в нынешнем сезоне провёл три матча за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России.