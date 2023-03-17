Тарпищев считает, что Тиафо будет непростым соперником для Медведева в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
- AP
- © Mark J. Terrill
«Американец будет непростым соперником. Он рвёт игру, резкий, скоростной игрок. В этом плане нужны ноги в подходе к мячу — с позиции травмы, которая случилась у Медведева в матче со Зверевым, это плохо.
Но есть время на восстановление, должно быть физически ему уже легче. Хотя с точки зрения рывков он будет не оптимально готов», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Россиянин в 1/4 финала обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5.
Ранее стало известно, что Медведев получил травму во время матча четвёртого круга теннисного турнира серии в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым.