Моуринью раскритиковал УЕФА за формат Лиги Европы
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Здесь есть команды, которых, по-моему мнению, быть не должно. Если они выбывают из турнира, они должны вернуться домой! Будет бессмысленно, если Лигу Европы выиграет команда, вылетевшая из Лиги чемпионов», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.
Подопечные Моуринью вышли в 1/4 Лиги Европы УЕФА, обыграв по сумме двух матчей «Реал Сосьедад» — 2:0.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реал Сосьедад» напали на автобус с болельщиками «Ромы».