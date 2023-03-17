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Моуринью раскритиковал УЕФА за формат Лиги Европы

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подверг критике Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за правило, в соответствии с которым команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов, попадают в Лигу Европы.
Моуринью раскритиковал УЕФА за формат Лиги Европы
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Здесь есть команды, которых, по-моему мнению, быть не должно. Если они выбывают из турнира, они должны вернуться домой! Будет бессмысленно, если Лигу Европы выиграет команда, вылетевшая из Лиги чемпионов», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Подопечные Моуринью вышли в 1/4 Лиги Европы УЕФА, обыграв по сумме двух матчей «Реал Сосьедад» — 2:0.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реал Сосьедад» напали на автобус с болельщиками «Ромы».

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