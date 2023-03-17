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Фанаты «Реал Сосьедад» напали на автобус с болельщиками «Ромы»

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Группа фанатов «Реал Сосьедад» напала на автобус с болельщиками «Ромы» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы.
Фанаты «Реал Сосьедад» напали на автобус с болельщиками «Ромы»
  • globallookpress.com

Как сообщают итальянские СМИ, фанаты «Реал Сосьедад» забросали транспорт различными предметами, в результате чего были разбиты три стекла.

Некоторые болельщики «Ромы», находившиеся в автобусе, хотели выйти, чтобы вступить в стычку со своими оппонентами, на место происшествия быстро прибыли полицейские.

Встреча команд проходила 16 марта на стадионе «Сан-Себастьян» в Аноэте (Испания) и завершилась со счётом 0:0.

По сумме двух игр римский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее стало известно, что болельщик «Сивасспора» разбил нос игроку команды Алессандро Бьянко во время матча 1/8 финала Лиги конференций.

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