Фанаты «Реал Сосьедад» напали на автобус с болельщиками «Ромы»
- globallookpress.com
Как сообщают итальянские СМИ, фанаты «Реал Сосьедад» забросали транспорт различными предметами, в результате чего были разбиты три стекла.
Некоторые болельщики «Ромы», находившиеся в автобусе, хотели выйти, чтобы вступить в стычку со своими оппонентами, на место происшествия быстро прибыли полицейские.
Встреча команд проходила 16 марта на стадионе «Сан-Себастьян» в Аноэте (Испания) и завершилась со счётом 0:0.
По сумме двух игр римский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Ранее стало известно, что болельщик «Сивасспора» разбил нос игроку команды Алессандро Бьянко во время матча 1/8 финала Лиги конференций.