Губерниев: Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил успехи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.

«Йоханнес Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона, без всякого сомнения. Думаю, российские спортсмены вряд ли бы ему помешали установить такое достижение», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, Эдуард Латыпов в отдельных гонках, без сомнения, смог бы с ним побороться.

«Однако поскольку мы не выступаем. Йоханнес — абсолютно великий. Поэтому его можно только поздравить», — заключил Губерниев.

Бё установил рекорд по количеству победных гонок за сезон — 17. Норвежец превзошел собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19, когда он выиграл 16 стартов.

Ранее Бё рассказал, когда завершит карьеру.