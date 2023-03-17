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Губерниев: Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил успехи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.

«Йоханнес Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона, без всякого сомнения. Думаю, российские спортсмены вряд ли бы ему помешали установить такое достижение», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, Эдуард Латыпов в отдельных гонках, без сомнения, смог бы с ним побороться.

«Однако поскольку мы не выступаем. Йоханнес — абсолютно великий. Поэтому его можно только поздравить», — заключил Губерниев.

Бё установил рекорд по количеству победных гонок за сезон — 17. Норвежец превзошел собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19, когда он выиграл 16 стартов.

Ранее Бё рассказал, когда завершит карьеру.

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