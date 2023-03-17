Губерниев: Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона
«Йоханнес Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона, без всякого сомнения. Думаю, российские спортсмены вряд ли бы ему помешали установить такое достижение», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
При этом, по его мнению, Эдуард Латыпов в отдельных гонках, без сомнения, смог бы с ним побороться.
«Однако поскольку мы не выступаем. Йоханнес — абсолютно великий. Поэтому его можно только поздравить», — заключил Губерниев.
Бё установил рекорд по количеству победных гонок за сезон — 17. Норвежец превзошел собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19, когда он выиграл 16 стартов.
Ранее Бё рассказал, когда завершит карьеру.