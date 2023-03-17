В «Урале» заявили, что ждут возвращения Шатова на поле

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ходе восстановления полузащитника екатеринбургского футбольного клуба Олега Шатова от травмы.

«Очень надеюсь, что мы еще увидим Шатова в этом сезоне. Олега все любят - болельщики, игроки, я. Пока травма не позволяет ему выходить на поле. Он очень много занимается в зале, проводит там по три часа в день, но еще не до конца готов. Поживем — увидим», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Шатов последний раз появлялся на поле 30 января в товарищеском матче с «Родиной-2» (0:1). 31-летний хавбек выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год, а затем вернулся в команду в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 Шатов выходил на поле в пяти официальных матчах.

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