РФС — о ситуации с Бариновым: ответственность за учёт дисквалификаций лежит только на клубе
- РИА Новости
«Ответственность за учёт вынесенных предупреждений и дисквалификаций футболистов лежит только на клубе, это прямо установлено в регламенте Кубка России», — цитирует представителя РФС «Матч ТВ».
Собеседник уточнил, что указанный подход подтвержден практикой CAS, в том числе по делу «СКА-Хабаровск» против «Армавира» в 2018 году.
«Юридически решение о том, был ли нарушен регламент, может принять Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК)», — заключили в РФС.
«Акрон» во вторник обыграл «Локомотив» по пенальти в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.
Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова.