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РФС — о ситуации с Бариновым: ответственность за учёт дисквалификаций лежит только на клубе

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В Российском футбольном союзе (РФС) дали оценку скандальной ситуации с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
РФС — о ситуации с Бариновым: ответственность за учёт дисквалификаций лежит только на клубе
  • РИА Новости

«Ответственность за учёт вынесенных предупреждений и дисквалификаций футболистов лежит только на клубе, это прямо установлено в регламенте Кубка России», — цитирует представителя РФС «Матч ТВ».

Собеседник уточнил, что указанный подход подтвержден практикой CAS, в том числе по делу «СКА-Хабаровск» против «Армавира» в 2018 году.

«Юридически решение о том, был ли нарушен регламент, может принять Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК)», — заключили в РФС.

«Акрон» во вторник обыграл «Локомотив» по пенальти в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.

Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала Кубка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова.

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