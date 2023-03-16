Лещенко считает, что победа над «Зенитом» придаст уверенности «Динамо» в весенней части сезона

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на победу в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Зенитом».

«Победа над «Зенитом» придаст уверенности «Динамо». Может, появится кураж, они начнут побеждать, поборются за медали в чемпионате и за победу в Кубке России», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4). В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича вышли в полуфинал «Пути регионов» КР.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо».