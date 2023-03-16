Родионов объяснил, чем для других грозит протест Германии не проводить Кубок мира по фехтованию

Мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах Виктор Родионов высказался об отказе Германии проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.

«Нет, Германии не светят никакие санкции. Потому что они всего лишь предложили этот вариант. А отменила международная федерация. Так что их никак не накажут. Эта ситуация может создать прецедент к тому, что другие страны могут поступить таким же образом», — сказал Родионов в интервью RT.

Ранее Татьяна Колчанова заявила, что Германия лишает себя преимуществ из-за отказа проводить Кубок мира по фехтованию.