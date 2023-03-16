Узнать больше

Родионов объяснил, чем для других грозит протест Германии не проводить Кубок мира по фехтованию

Короткая ссылка
Мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах Виктор Родионов высказался об отказе Германии проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.
Родионов объяснил, чем для других грозит протест Германии не проводить Кубок мира по фехтованию
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Milena Boniek

«Нет, Германии не светят никакие санкции. Потому что они всего лишь предложили этот вариант. А отменила международная федерация. Так что их никак не накажут. Эта ситуация может создать прецедент к тому, что другие страны могут поступить таким же образом», — сказал Родионов в интервью RT.

Ранее Татьяна Колчанова заявила, что Германия лишает себя преимуществ из-за отказа проводить Кубок мира по фехтованию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить