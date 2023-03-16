Колчанова считает, что Германия лишает себя преимуществ из-за отказа проводить Кубок мира по фехтованию

Экс вице-президент федерации фехтования Москвы Татьяна Колчанова отреагировала на то, что Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.

«Это их проблемы. В конце месяца начинается отборочный этап к Олимпийским играм в Париже. И согласно системе отбора на Олимпийские игры, отбираются в каждом виде фехтования восемь команд плюс 36 спортсменов: рапира, шпага, сабля, мужчины, женщины. Отбор проходит на этапах Кубка мира. Получается, если они отказываются, то они лишают себя же права попадания на Олимпиаду. У нас были случаи, когда в 2014 году федерация Сербии отказалась проводить у себя Кубок мира из-за отсутствия технического оснащения. И тогда Кубок провели в Казани. Получается, это беда для всех. Так что Германия лишает себя преимуществ», — сказала Колчанова в интервью RT.

Ранее в Федерации фехтования России назвали ожидаемым отказ Германии проводить этап Кубка мира.