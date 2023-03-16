В Федерации фехтования России назвали ожидаемым отказ Германии проводить этап Кубка мира

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отреагировал на то, что Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.

«Флаг им в руки. Это не первая страна. Ожидали таких решений. Критиковать своих коллег не буду. Если даже национальная федерация хочет, политика правительства не даёт нам приехать в их страну. У нас со всеми нормальные отношения. На конгрессе я сказал, что мы хотим бороться только на дорожках», — цитирует Мамедова ТАСС.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее Татьяна Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии за протест после допуска россиян.