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Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии за протест после допуска россиян

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.
Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии за протест после допуска россиян
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Германия в своей стране может делать всё что угодно. Их позиция ни к чему хорошему не приведёт! Что хорошего в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, ещё будем страдать!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше.

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