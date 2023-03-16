Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии за протест после допуска россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.

«Германия в своей стране может делать всё что угодно. Их позиция ни к чему хорошему не приведёт! Что хорошего в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, ещё будем страдать!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше.