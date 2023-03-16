Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии за протест после допуска россиян
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«Германия в своей стране может делать всё что угодно. Их позиция ни к чему хорошему не приведёт! Что хорошего в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, ещё будем страдать!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
Ранее стало известно, что российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше.