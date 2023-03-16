Агент Миранчука: мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты — это Европа
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«Мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты — это Европа», — цитирует Шпинёва Sport24.
В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.
Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.
Ранее Шпинёв прокомментировал своё заявление о желании Миранчука перебраться в Европу.