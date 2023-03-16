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Кафельников считает, что проблемы с ногой не помешают Медведеву победить Тиафо

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Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо.
Кафельников считает, что проблемы с ногой не помешают Медведеву победить Тиафо
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Если до сих пор победная серия Даниила продолжается, значит, он играет хорошо. Есть все предпосылки, что Тиафо он обыграет, несмотря на то что есть какие-то незначительные проблемы с ногой. Не думаю, что это как-то скажется», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

Россиянин в 1/4 финала обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. После игры он сообщил, что сильно повредил палец.

Ранее стало известно, что Медведев получил травму во время матча четвёртого круга теннисного турнира серии в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым.

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