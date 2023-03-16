Колыванов: не стал бы говорить, что в матче «Зенит» — «Динамо» был суперочевидный пенальти
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«На самом деле, это довольно неоднозначная ситуация. В моменте, когда Тюкавин стал обрабатывать мяч в штрафной, Клаудиньо изначально шёл на этот мяч, но в последний момент понял, что не успевает. Стал убирать ногу, но касание всё равно произошло. И говорить о том, что это суперочевидный пенальти я бы не стал. С одной стороны, кажется, что касание есть, с другой стороны, оно не такое очевидное. Поэтому ситуация очень сложная, как для нас, так и, в первую очередь, для арбитра», — сказал Колыванов в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо».