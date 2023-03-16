Тарасова считает, что комиссия по этике ФФККР не вынесет никакого решения по поводу высказываний Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от заседания комиссии по этике ФФККР по поводу высказываний двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.

«За что его наказывать? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами выигрывал, нельзя сказать то, что ты думаешь. Это что ещё такое? Что за новости такие?

Мне плевать на эту комиссию по этике. Это что такое, что нельзя ничего сказать? Не знаю, что это за комиссия. Пусть они взглянут на себя и на всю свою жизнь. Я уверена, что никакого решения не будет. Ему что, работать запретят? Нет. Остальное ничего не волнует», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее сообщалось, что комиссия по этике рассмотрит слова Плющенко в адрес судей 20 марта.