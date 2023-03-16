Аргентинский футболист «Крыльев» начал процедуру получения гражданства России

Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы футболиста «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщил о начале работы по получению игроком российского гражданства.

«Мы уже занимаемся этим. Будут ли возникать вопросы в Аргентине? Вовсе нет. С этим всё спокойно», — приводит слова Чемпиона «Спорт-Экспресс».

Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 Гарре провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее Гарре заявил, что открыт для возможности получения российского паспорта.