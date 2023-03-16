Аргентинский футболист «Крыльев» начал процедуру получения гражданства России
- РИА Новости
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«Мы уже занимаемся этим. Будут ли возникать вопросы в Аргентине? Вовсе нет. С этим всё спокойно», — приводит слова Чемпиона «Спорт-Экспресс».
Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
В сезоне-2022/23 Гарре провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей.
Ранее Гарре заявил, что открыт для возможности получения российского паспорта.