Узнать больше

Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт

Короткая ссылка
Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что открыт для возможности получения российского паспорта.
Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт
  • Gettyimages.ru

«Я говорил со спортивным директором, сказал, что открыт для возможности получения российского паспорта. Планирую провести в России много лет, мне поможет гражданство. Мотивирует получить паспорт лига и игра здесь», — цитирует Гарре «Матч ТВ»

Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €2,8 млн.

В сезоне-2022/23 Гарре провёл шесть матчей и забил один мяч.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что ощущает себя россиянином даже без паспорта РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить