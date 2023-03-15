Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт
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«Я говорил со спортивным директором, сказал, что открыт для возможности получения российского паспорта. Планирую провести в России много лет, мне поможет гражданство. Мотивирует получить паспорт лига и игра здесь», — цитирует Гарре «Матч ТВ».
Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €2,8 млн.
В сезоне-2022/23 Гарре провёл шесть матчей и забил один мяч.
Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что ощущает себя россиянином даже без паспорта РФ.