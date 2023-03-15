Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что открыт для возможности получения российского паспорта.

«Я говорил со спортивным директором, сказал, что открыт для возможности получения российского паспорта. Планирую провести в России много лет, мне поможет гражданство. Мотивирует получить паспорт лига и игра здесь», — цитирует Гарре «Матч ТВ».

Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €2,8 млн.

В сезоне-2022/23 Гарре провёл шесть матчей и забил один мяч.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что ощущает себя россиянином даже без паспорта РФ.