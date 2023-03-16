Хусаинов отреагировал на призыв Салиховой бунтовать против судейства
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«От того, что все начнут бунтовать, ничего не изменится. Надо менять сам принцип отбора и руководство судейским корпусом. Для этого нужны единомышленники. К сожалению, нет единства среди наших футбольных клубов. Каждый имеет какие-то отдельные интересы. Так что пора объединяться. Процесс единства длительный, но необходимый», — заявил Хусаинов RT.
16 марта Салихова заявила, что если арбитры продолжат показывать низкий уровень работы, то будет лишь один выход — уводить команду с поля.
Ранее Хусаинов объяснил предвзятостью судейские ошибки в РПЛ.