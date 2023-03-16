Салихова: «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Хватит быть терпилами» — приводит слова Салиховой Metaratings.
Она считает, что если арбитры продолжат показывать низкий уровень работы, то будет лишь один выход — уводить команду с поля.
«Хватит жевать сопли», — отметила она.
Во втором тайме нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.
Ранее Салихова назвала «предательством футбола» судейство в матче «Зенит» — «Динамо».