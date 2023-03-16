Салихова: «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство после матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») между «Динамо» и «Зенитом» (5:4 — по пенальти).

«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Хватит быть терпилами» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Она считает, что если арбитры продолжат показывать низкий уровень работы, то будет лишь один выход — уводить команду с поля.

«Хватит жевать сопли», — отметила она.

Во втором тайме нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее Салихова назвала «предательством футбола» судейство в матче «Зенит» — «Динамо».