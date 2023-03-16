Хусаинов объяснил предвзятостью судейские ошибки в РПЛ

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе в РПЛ.

«Отстранение Кукуляка — внутреннее дело судейской ассоциации РФС. По мне, так там большинство судей имеют косяки, которые никак больше не объяснить, кроме как откровенной предвзятостью. Как с этим бороться? Провести качественный отбор по принципу «годен — не годен», а не по принципу «свой — чужой». Вокруг много хороших и талантливых ребят, за которыми я наблюдал на региональных первенствах. Они не могут получить повышение.

Это ещё идёт со времён Советского Союза. У нас была система: чтобы получить всесоюзную категорию, нужно было набрать 30 баллов. Судил в Первой лиге — один балл, судил в Высшей лиге — три балла. Я набрал эти баллы, и меня всё время спрашивали, когда стану всесоюзным. Я им отвечал: «Надо ждать». А меня немножко поправляли: отдельно пишется — «Надо ж дать». Увы, это передаётся из поколения в поколение. Не заинтересована вышестоящая организация нейтральностью и качеством судейства. Всегда будет на кого свалить», — заявил Хусаинов RT.

Во втором тайме матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Зенитом» нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее в РФС заявили, что Кукуляк должен был назначить пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче Кубка России с «Зенитом».