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В сборной Ирака объяснили, почему матч со сборной России состоится не в Сочи

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Пресс секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, почему товарищеский матч со сборной России состоится не в Сочи.

«Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене «Фишт» в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет.

Основная причина — в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт‑Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведёт в Сочи», — приводит слова Имада «Матч ТВ».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказал мнение о товарищеских матчах сборной России с командами Ирака и Ирана.

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