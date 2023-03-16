Валиева рассказала, кого считает конкурентом в турнире шоу-программ

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, кого считает конкурентом в турнире по шоу-программам.

«Я думаю, не то что конкурент, есть люди, за которыми хочется посмотреть. Например, за Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой. Какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают, и просто, наверное, за ними стремиться ещё больше.

А так, чтобы именно конкурент, — только я сама», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале».

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что её платье для новой программы создано по эскизу искусственного интеллекта.