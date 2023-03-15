Медведева — о платье для новой программы: его эскиз создал искусственный интеллект

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что её платье для новой программы создано по эскизу искусственного интеллекта.

«Без чего номер не номер? Без красивого платья. Платье у меня очень красивое, такого у меня ещё не было. Думала над костюмом. В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья — и я такая: вот оно», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

23-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева рассказала об участии в шоу «Маска».