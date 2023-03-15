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Медведева — о платье для новой программы: его эскиз создал искусственный интеллект

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что её платье для новой программы создано по эскизу искусственного интеллекта.
Медведева — о платье для новой программы: его эскиз создал искусственный интеллект
  • РИА Новости

«Без чего номер не номер? Без красивого платья. Платье у меня очень красивое, такого у меня ещё не было. Думала над костюмом. В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья — и я такая: вот оно», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

23-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева рассказала об участии в шоу «Маска».

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