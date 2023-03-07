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Медведева: с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица

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Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска».
Медведева: с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Во-первых, хочу заметить, что, с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки и тональность, в которой мне было бы комфортно исполнять те или иные музыкальные композиции. Могу сказать, что репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсерами: 50 на 50», — приводит слова Медведевой «Вокруг ТВ».

В выпуске от 5 марта члены жюри не смогли вычислить, кто был в костюме шаурмы. По их мнению, в нём выступала либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка.

23-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева поделилась эмоциями от участия в шоу «Маска».

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